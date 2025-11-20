Диетолог раскрыла 9 причин есть лук каждый день

Этот продукт должен быть на каждом столе. По словам диетолога Сюзанны Фишер, лук обладает целым спектром полезных свойств, которые выходят далеко за рамки просто ароматной добавки к блюдам.

По словам специалиста, лук является богатым источником антиоксидантов, флавоноидов и других растительных соединений. Одним из ключевых компонентов является кверцетин, которому лук обязан многими своими целебными качествами.

Среди основных преимуществ регулярного потребления лука врач выделила девять ключевых аспектов.

Антибактериальный эффект: кверцетин способен подавлять рост таких бактерий, как кишечная палочка и золотистый стафилококк. Профилактика онкологических заболеваний: исследования связывают употребление лука со снижением риска развития некоторых видов рака, особенно в пищеварительном тракте, благодаря способности подавлять бактерию Helicobacter pylori. Снижение воспаления: богатый состав лука помогает организму бороться с воспалительными процессами. Мощная антиоксидантная защита: вместе с чесноком и луком-пореем лук помогает бороться со свободными радикалами. Контроль уровня сахара в крови: исследования на животных показали, что экстракт лука в комбинации с метформином может значительно снижать уровень глюкозы. Укрепление костей: специальный пептид GPCS в луке предотвращает разрушение костной ткани и снижает риск переломов. Поддержка здоровья кишечника: лук содержит пребиотик инулин, который стимулирует рост полезных кишечных бактерий. Богатый питательный профиль: при низкой калорийности лук содержит клетчатку, витамин С, калий и другие микроэлементы. Помощь в контроле веса: противовоспалительные свойства кверцетина способствуют снижению массы тела и жировой прослойки.

Эксперт также отметила, что способ приготовления влияет на пользу овоща. Для сохранения максимальной пользы, особенно антимикробных свойств, лук лучше измельчать перед готовкой. Наименьшие потери питательных веществ происходят при запекании.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.