Психолог называл главные признаки низкой самооценки

Признаки низкой самооценки
Аудио-версия:
Комментарии

Часто они лежат на поверхности. Психолог Сергей Лунюшин назвал главные признаки низкой самооценки. Он рассказал, что неуверенные в себе люди, как правило, всегда сомневаются в своих силах и возможностях, а также сравнивают себя с другими.

Ещё один признак, когда у человека есть ощущение, что в нём нет ничего особенного. Также о низкой самооценке говорит избегание публичных выступлений, страх осуждения, чувство скованности и дискомфорта в новой среде.

«Низкую самооценку нельзя просто так поднять — это требует глубокого внутреннего и психологического трансформирования. Необходима долгосрочная работа по развитию самопринятия, изменению мышления и отношения к миру. Одним из инструментов является «Тест Самооценки Соренсена», который помогает понять текущий уровень внутреннего восприятия себя», — сказал Лунюшин.

