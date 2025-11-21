Психолог называл главные признаки низкой самооценки

Часто они лежат на поверхности. Психолог Сергей Лунюшин назвал главные признаки низкой самооценки. Он рассказал, что неуверенные в себе люди, как правило, всегда сомневаются в своих силах и возможностях, а также сравнивают себя с другими.

Ещё один признак, когда у человека есть ощущение, что в нём нет ничего особенного. Также о низкой самооценке говорит избегание публичных выступлений, страх осуждения, чувство скованности и дискомфорта в новой среде.

«Низкую самооценку нельзя просто так поднять — это требует глубокого внутреннего и психологического трансформирования. Необходима долгосрочная работа по развитию самопринятия, изменению мышления и отношения к миру. Одним из инструментов является «Тест Самооценки Соренсена», который помогает понять текущий уровень внутреннего восприятия себя», — сказал Лунюшин.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.