Российские фитнес-клубы попросили включить их сайты в «белый список» Минцифры

Авторы инициативы уверены, что это необходимо для поддержания социально значимых функций. Некоммерческое партнёрство «Национальное фитнес-сообщество» обратилось к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность добавить сайты и приложения фитнес-клубов в «белый список» сервисов, работающих в период отключения мобильного интернета.

«При ограничениях мобильного интернета доступ к этим сервисам становится непредсказуемым или невозможным. Это напрямую отражается на миллионах граждан, регулярно посещающих фитнес-клубы, на устойчивости бизнес-процессов и на стабильности отраслевой занятости», — говорится в письме.

В организации подчеркнули, что включение сайтов и приложений фитнес-клубов в «белый список» абсолютно логично и соответствует всем принципам работы механизма.

