Перечислены болезни, развивающиеся из-за похолодания

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Холода несут с собой не только дискомфорт, но и серьёзные угрозы для здоровья. Эксперты составили перечень заболеваний, риск которых возрастает при похолодании.

Главной опасностью эксперты называют резкий скачок риска сердечных приступов. Исследования показывают, что при температуре ниже 0°C вероятность самого тяжёлого типа инфаркта возрастает почти на 10%.

«Из-за мороза кровеносные сосуды сужаются, что ограничивает поступление кислорода в сердце», — пояснил профессор Дэвид Эрлинг из Лундского университета.

Не менее уязвимой становится и дыхательная система. Холодный сухой воздух сужает дыхательные пути, увеличивает выработку слизи и затрудняет дыхание. У людей с астмой риск попасть в отделение неотложной помощи зимой удваивается.

Среди других «зимних» проблем со здоровьем:

боль в суставах: холод вызывает скованность и усиливает болевые ощущения при артрите;

сухость кожи: резкие перепады температур между улицей и отапливаемыми помещениями лишают кожу влаги;

выпадение волос: сухость кожи головы, усугубляемая дефицитом витамина D из-за нехватки солнца, может привести к ломкости и истончению волос;

сезонная депрессия: сокращение светового дня нарушает выработку гормонов сна и счастья — мелатонина и серотонина.

Чтобы защитить здоровье, врачи рекомендуют дышать на улице через шарф, носить тёплую одежду, использовать увлажнители воздуха и не забывать о физической активности.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.