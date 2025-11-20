Психолог объяснила, почему осенью мы чувствуем себя более тревожно

В холодное время года люди более уязвимы. Психолог Алина Славнова объяснила, почему мы сильнее тревожимся осенью. По её словам, уменьшение светового дня, нестабильность температуры и адаптация к погодным условиям могут вызвать повышенное беспокойство и ухудшение самочувствия.

«При смене сезонов меняются биоритмы организма. Уменьшение светового дня и колебания температуры влияют на выработку мелатонина и серотонина. Эмоциональная лабильность, усиление утомляемости и нарушение умственной работоспособности — частые спутники межсезонья. В это же время усиливаются раздражительность и тревожность», — сказала эксперт.

Роль играет и то, что в холодное время года мы меньше проводим времени на свежем воздухе, а также в принципе не так активны. На этом фоне организму требуется больше ресурсов для поддержания нормальной работы.

