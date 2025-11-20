Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснила, почему осенью мы чувствуем себя более тревожно

Психолог объяснила, почему осенью мы чувствуем себя более тревожно
Почему осенью мы сильнее тревожимся
Аудио-версия:
Комментарии

В холодное время года люди более уязвимы. Психолог Алина Славнова объяснила, почему мы сильнее тревожимся осенью. По её словам, уменьшение светового дня, нестабильность температуры и адаптация к погодным условиям могут вызвать повышенное беспокойство и ухудшение самочувствия.

«При смене сезонов меняются биоритмы организма. Уменьшение светового дня и колебания температуры влияют на выработку мелатонина и серотонина. Эмоциональная лабильность, усиление утомляемости и нарушение умственной работоспособности — частые спутники межсезонья. В это же время усиливаются раздражительность и тревожность», — сказала эксперт.

Роль играет и то, что в холодное время года мы меньше проводим времени на свежем воздухе, а также в принципе не так активны. На этом фоне организму требуется больше ресурсов для поддержания нормальной работы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психологи обнаружили неочевидный способ улучшить отношения в паре
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android