Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперты объяснили, почему нам трудно оторваться от социальных сетей

Эксперты объяснили, почему нам трудно оторваться от социальных сетей
Почему мы не можем оторваться от соцсетей
Аудио-версия:
Комментарии

Со временем человек оказывается в информационной ловушке. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества провели исследование и выяснили, что на самом деле удерживает наше внимание в социальных сетях.

По данным аналитиков, со временем формируется «эхо-камера», где пользователю демонстрируется только интересный ему контент. Это снижает уровень критического восприятия информации и затрудняет выход из социальных сетей.

Кроме того, многие пользователи оказываются под действием эффекта FOMO. Это страх упустить важное, который дополнительно стимулирует регулярные проверки ленты и уведомлений.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог рассказала, что любимые фильмы могут сказать о человеке
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android