Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала пять полезных свойств цветной капусты

Диетолог назвала пять полезных свойств цветной капусты
Пять полезных свойств цветной капусты
Аудио-версия:
Комментарии

Цветная капуста — это не просто вкусный гарнир, а мощный источник здоровья, способный значительно укрепить организм. Диетолог Сюзана Фишер выделила пять ключевых преимуществ этого овоща для ежедневного рациона.

Во-первых, цветная капуста решает проблему дефицита клетчатки, с которой сталкиваются 95% людей. Пищевые волокна надолго сохраняют чувство сытости и нормализуют пищеварение.

Во-вторых, овощ богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. Самая большая их концентрация содержится в листьях, что открывает перспективы для создания новых функциональных продуктов питания.

В-третьих, цветная капуста — лидер среди овощей по содержанию холина. Это вещество ускоряет метаболизм, улучшает память, настроение и поддерживает работу нервной системы.

В-четвёртых, продукт является источником важнейших минералов: кальция для костей, магния для давления, фосфора для ДНК и калия для клеток. По содержанию калия он ненамного уступает бананам.

И, наконец, противовоспалительный антиоксидант сульфорафан в составе цветной капусты обладает доказанными противораковыми свойствами, защищая клетки от повреждений и подавляя рост опухолей.

При этом эксперт отмечает, что людям, принимающим препараты для разжижения крови или имеющим дефицит йода, а также пациентам с синдромом раздражённого кишечника следует употреблять этот продукт с осторожностью и после консультации с врачом.

Читайте также:
Не только капуста: диетолог рассказала, какие фрукты и овощи можно квасить на зиму

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android