Диетолог назвала пять полезных свойств цветной капусты

Цветная капуста — это не просто вкусный гарнир, а мощный источник здоровья, способный значительно укрепить организм. Диетолог Сюзана Фишер выделила пять ключевых преимуществ этого овоща для ежедневного рациона.

Во-первых, цветная капуста решает проблему дефицита клетчатки, с которой сталкиваются 95% людей. Пищевые волокна надолго сохраняют чувство сытости и нормализуют пищеварение.

Во-вторых, овощ богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. Самая большая их концентрация содержится в листьях, что открывает перспективы для создания новых функциональных продуктов питания.

В-третьих, цветная капуста — лидер среди овощей по содержанию холина. Это вещество ускоряет метаболизм, улучшает память, настроение и поддерживает работу нервной системы.

В-четвёртых, продукт является источником важнейших минералов: кальция для костей, магния для давления, фосфора для ДНК и калия для клеток. По содержанию калия он ненамного уступает бананам.

И, наконец, противовоспалительный антиоксидант сульфорафан в составе цветной капусты обладает доказанными противораковыми свойствами, защищая клетки от повреждений и подавляя рост опухолей.

При этом эксперт отмечает, что людям, принимающим препараты для разжижения крови или имеющим дефицит йода, а также пациентам с синдромом раздражённого кишечника следует употреблять этот продукт с осторожностью и после консультации с врачом.

