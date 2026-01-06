Врач рассказала, кому нельзя злоупотреблять чесноком, цитрусовыми и рыбой

Продукты для повышения иммунитета могут навредить здоровью при наличии определённых хронических заболеваний. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Специалист отметила, что, несмотря на несомненную пользу этих продуктов, к их употреблению существуют строгие противопоказания. Например, цитрусовые могут усугубить симптомы у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), вызывая изжогу. Безопасной нормой считается не более 1–2 плодов в день.

Чеснок не рекомендуется при язвенной болезни, геморрое и гипотонии, так как его избыток способен вызвать раздражение слизистой желудка или усилить кровотечение. Орехи, являющиеся сильным аллергеном, следует с осторожностью вводить в рацион людям с атопией (генетическая склонность к чрезмерной реакции иммунной системы на безвредные вещества из окружающей среды), а их высокая калорийность ограничивает суточную порцию 30–50 граммами.

Особое внимание врач уделила пробиотикам: для пациентов с иммуносупрессией (например, после трансплантации органов) они могут быть опасны из-за риска развития бактериемии. Таким людям перед употреблением пробиотиков нудно проконсультироваться с врачом. Жирная рыба, богатая омега-3, при гиперкоагуляции или приёме варфарина может усилить риск кровотечений.

Светлана Бурнацкая также дала чёткие рекомендации, как часто следует включать в рацион разные группы «иммунных» продуктов. Так, ежедневно стоит употреблять овощи (не менее 500 г), фрукты (две–три порции), цельнозерновые продукты, пробиотики, чеснок (один–два зубчика в сыром или слегка обжаренном виде). три–четыре раза в неделю следует есть жирую рыбу, грибы и орехи, раз в неделю — печень для пополнения запасов витамина А и железа.

«Ключ к эффективности — постоянное и разнообразное потребление. Важно понимать, что «иммунные» продукты работают не как таблетки. Их эффект накопительный и проявляется в течение двух–четырёх недель», — подчеркнула Светлана Бурнацкая.

