Врач рассказала, почему зимой замороженные овощи и фрукты полезнее свежих

Правильный выбор фруктов и овощей играет ключевую роль в поддержании иммунитета. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Чемпионатом» рассказала, какие продукты нужно предпочесть в холодный сезон, чтобы получить максимум пользы.

Зимой полезнее всего употреблять замороженные продукты, а уже потом свежие и консервированные.

«Замороженные овощи и фрукты предпочтительнее свежих, привезённых издалека и хранившихся неделями. Заморозка происходит в течение 2–6 часов после сбора, что сохраняет до 90% витаминов и антиоксидантов», — отмечает эксперт. В зимний период 50–70% фруктов и овощей можно смело заменять на замороженные — это не снижает, а часто повышает питательную ценность рациона.

Свежие продукты идеальны, если это местные сезонные культуры, например, капуста, морковь или яблоки из погреба. Однако при длительном хранении они могут терять до половины витамина С.

Худший выбор с точки зрения пользы для иммунитета — консервированные продукты. «При термической обработке разрушается витамин С, фолиевая кислота, большинство антиоксидантов», — предупреждает Бурнацкая. Допустимым исключением могут быть лишь консервированные томаты без сахара и уксуса, так как они сохраняют ликопин.

Врач подчёркивает, что иммунитет — это система, а не набор отдельных «чудо-продуктов». Для его поддержания необходим полноценный рацион, включающий белки, жиры и клетчатку.

