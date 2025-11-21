Эксперт рассказал, как выбрать идеальные термоноски на зиму

Для повседневного использования они должны быть универсальными и комфортными. PRO-эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев рассказал «Чемпионату», как правильно подобрать термоноски.

Первое правило: подобрать свой размер. Для этого лучше воспользоваться специальной линейкой для замера стопы, которая есть в магазинах спортивных товаров, поскольку размер обуви не всегда соответствует реальной длине стопы.

«При выборе учитывайте температуру на улице и теплоту вашей зимней обуви. Если ботинки имеют хороший синтетический утеплитель, можно выбрать облегчённый вариант термоносков с небольшим добавлением мериносовой шерсти. Классический вариант для городских условий — синтетические носки с 30-40% шерсти мериноса», — сказал эксперт.

При выборе важно обратить внимание и на дополнительные технологические решения. Современные производители внедряют в конструкцию термоносков множество продуманных элементов — от зональных усилений до специальных плетений, которые улучшают посадку и функциональность. Эти детали серьёзно влияют на комфорт при длительной носке изделий в разных условиях.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.