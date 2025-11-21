Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, как выбрать идеальные термоноски на зиму

Эксперт рассказал, как выбрать идеальные термоноски на зиму
Как выбрать термоноски
Аудио-версия:
Комментарии

Для повседневного использования они должны быть универсальными и комфортными. PRO-эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев рассказал «Чемпионату», как правильно подобрать термоноски.

Первое правило: подобрать свой размер. Для этого лучше воспользоваться специальной линейкой для замера стопы, которая есть в магазинах спортивных товаров, поскольку размер обуви не всегда соответствует реальной длине стопы.

«При выборе учитывайте температуру на улице и теплоту вашей зимней обуви. Если ботинки имеют хороший синтетический утеплитель, можно выбрать облегчённый вариант термоносков с небольшим добавлением мериносовой шерсти. Классический вариант для городских условий — синтетические носки с 30-40% шерсти мериноса», — сказал эксперт.

При выборе важно обратить внимание и на дополнительные технологические решения. Современные производители внедряют в конструкцию термоносков множество продуманных элементов — от зональных усилений до специальных плетений, которые улучшают посадку и функциональность. Эти детали серьёзно влияют на комфорт при длительной носке изделий в разных условиях.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

Читайте также:
Стилист Рогов рассказал, как выбрать модный пуховик на зиму
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android