Кардиолог перечислил продукты, от которых стоит отказаться зимой для здоровья сердца

В холодное время года часто наблюдается смещение рациона в сторону тяжёлой, калорийной пищи. Это опасно для сердца. Кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал, каких продуктов питания следует избегать зимой, чтобы сохранить сердце здоровым.

Избыток насыщенных жиров: мясо (свинина, баранина), сало, сливочное масло, копчёности, колбасы — повышают уровень холестерина и провоцируют атеросклероз. Переработанные углеводы (сладости, белый хлеб, печенье, магазинные пирожные) вызывают резкие скачки инсулина, способствуют ожирению и воспалению. Слишком солёная пища удерживает воду.

Алкоголь в больших дозах, даже «теплящие» напитки (водка, глинтвейн), повышают риск аритмии. Фастфуд и полуфабрикаты содержат трансжиры, глутамат натрия, избыток натрия — всё это вредно для сосудов.

«Замените жирное мясо — на рыбу, орехи, бобовые; сладости — на фрукты и ягоды в замороженном виде; соль — на травы и специи (петрушка, тмин, куркума)», — посоветовал врач.

