Психолог перечислила признаки того, что ваши ресурсы истощены

В чём проявляется истощение ресурсов
Синдром отложенной жизни — лишь один из симптомов. Клинический психолог Анна Сухова перечислила признаки того, что ваши ресурсы истощены.

В голове — бесконечный поток обрывочных мыслей, а вкус победы при успешно выполненном деле не чувствуется. В таком состоянии тишина и одиночество становятся невыносимыми. Вы вдруг стали подчёркнуто вежливы, предупредительны, терпеливы. При этом присутствует раздражение по отношению к другим.

«Вам кажется, что вы стали просто более проницательным. Видите недальновидность партнёров, глупость в новостях, наивность коллег. Но это не острота ума, это эмоциональное истощение, которое выражается в цинизме», — объяснила эксперт.

В состоянии эмоционального истощения человек может особенно тщательно выбирать меню для ужина или стул для кабинета. Не потому, что он перфекционист, а потому, что механизм принятия решений тормозит обычное действие.

