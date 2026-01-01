Скидки
Повар рассказал, как креативно использовать новогодние остатки

После новогодней ночи часто остаётся много еды: мясные рулеты, салаты, запеканки, фрукты и сладости. Выбрасывать их жалко, а есть одно и то же надоедает. Здесь на помощь приходит креатив: из остатков еды можно приготовить новые, вкусные и неожиданные блюда. Николай Братерский, повар с сервиса «Профи.ру», в беседе с «Чемпионатом» поделился проверенными способами, которые подарят вторую жизнь блюдам с новогоднего стола.

Превращаем салаты в новые блюда. Из салатов с майонезом, зеленью и овощами можно сделать лёгкие закуски или тарталетки. Например, отделите плотные ингредиенты — мясо, яйца, овощи — и выложите их на маленькие печёные корзинки или ломтики багета, а сверху добавьте немного свежей зелени. Получится отличная закуска к чаепитию или вечерний аперитив.

«А остатки салатов без майонеза можно использовать как начинку для омлета или яичницы, придав привычным блюдам яркий, праздничный вкус», — говорит повар.

Новое звучание мясных и рыбных блюд. Запечённое мясо или рыбу можно нарезать кубиками и сделать сытный пирог или запеканку. Достаточно смешать их с остатками тушёных овощей, залить яйцом с молоком и запечь в духовке в течение 20-25 минут.

Ещё мясо отлично подойдёт для быстрого сэндвича с хлебом, сыром и свежими овощами. Так любимый мясной или рыбный рулет оживёт в новом исполнении.

Смотрим по-новому на хлеб, блины и пироги. Из блинов можно сделать рулеты с фруктовой начинкой, а пироги превратить в десертный трайфл с кремом, ягодами или шоколадом. Даже сухой хлеб легко превратить в панировку для котлет или гренки к супу — ноль отходов и максимум пользы.

Десерты из фруктов и сладостей. Мандарины, яблоки и груши, оставшиеся после новогоднего застолья, отлично подойдут для компотов, смузи или фруктового мороженого. Сухофрукты и конфеты можно измельчить и добавить в овсяное печенье или йогурт — получится вкусно и празднично.

«Главное правило — думайте нестандартно. Остатки новогоднего стола — это не мусор, а основа новых блюд. Немного фантазии — и ваш холодильник станет источником сюрпризов. Так праздничное настроение продлится ещё несколько дней!» — говорит Николай Братерский.

