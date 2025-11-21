Врач-физиолог назвал главные привычки, провоцирующие тромбоз

Развитие тромбоза часто является не внезапной бедой, а закономерным результатом многолетнего воздействия вредных привычек на сосуды. Об этом рассказал физиолог Александр Калюжин.

Специалист пояснил, что любая из распространённых вредных привычек бьёт по одному или нескольким компонентам так называемой триады Вирхова — комплексу факторов, ведущих к тромбообразованию: повреждению стенки сосуда, замедлению кровотока и повышению свёртываемости крови.

«Курение — главный «диверсант» эндотелия, внутренней выстилки сосудов. Токсины табачного дыма вызывают хроническое микровоспаление, активируют тромбоциты, делая кровь более «липкой», — отметил Калюжин.

Особо опасным врач назвал сочетание лишнего веса и малоподвижного образа жизни. Длительное сидение приводит к застою венозной крови в ногах, создавая идеальные условия для формирования тромба.

Отдельный риск представляет обезвоживание, в том числе после приёма алкоголя, которое сгущает кровь. Эксперт также предупредил об опасности самостоятельного приёма гормональных контрацептивов, анаболиков и БАДов без консультации врача, особенно на фоне курения и ожирения.

