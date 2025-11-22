Кардиолог предупредил об опасности сна при свете

Сон при включённом свете или с работающим ночником может серьёзно навредить здоровью сердца. Об этом предупреждает кардиолог Эхимен Анени.

Специалист сослался на масштабное исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA Network Open. Согласно данным учёных, ночное воздействие искусственного света во время сна связано с развитием целого спектра сердечно-сосудистых заболеваний: от ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий до инфаркта миокарда и инсульта.

Воздействие света приводит к нарушению циркадного ритма и сокращает продолжительность сна. А недостаток качественного сна напрямую связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых патологий, пояснил доктор Анени.

Особую тревогу у кардиолога вызывает повышенная чувствительность женщин к таким нарушениям. Исследования показывают, что у женщин, работающих в ночную смену, частота возникновения сердечной недостаточности значительно выше, чем у мужчин.

Читайте также: Кардиолог назвала скрытые причины холодных рук и ног

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.