Lifestyle

Психолог назвала неожиданную причину появления целлюлита

Психолог назвала неожиданную причину появления целлюлита
Комментарии

Таким образом могут проявляться внутренние переживания. Психолог и консультант телесной терапии Марина Кузнецова перечислила причины появления целлюлита. По её словам, факторами могут быть гормональные изменения, стресс, недостаток сна и малоподвижный образ жизни.

«Целлюлит — это не просто косметический дефект. Он отражает уровень стресса и эмоциональных зажимов. Работа с телом начинается с принятия себя, иначе борьба с несовершенствами превращается в новый источник тревоги», — сказала эксперт.

Кузнецова уточнила, что регулярная тревога может вызывать выброс кортизола и нарушение обмена веществ. Это, в свою очередь, провоцирует нарушение кровотока, нехватку коллагена и застой жидкости.

Комментарии
