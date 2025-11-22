Учёные рассказали, какой сон снижает давление

Американские учёные нашли простой способ снизить давление без лекарств. Оказалось, что положительный эффект оказывает соблюдение режима сна.

В эксперименте приняли участие 11 человек с гипертонией, которых попросили выбрать фиксированное время отхода ко сну и строго его придерживаться. Когда вариативность времени засыпания сократилась с 30 до 7 минут, у участников зафиксировали снижение суточного артериального давления на 4 мм рт. ст. по систолическому показателю и на 3 мм рт. ст. по диастолическому.

Эти цифры могут показаться незначительными, но снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. в ночное время может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 10%, пояснил автор исследования Саурабх Тосар.

Учёные отмечают, что такой эффект сопоставим с результатами регулярных физических упражнений или сокращения потребления соли.

Результаты исследования опубликованы в журнале SLEEP Advances (SAdv).

