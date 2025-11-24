Психолог рассказала, как правильно поставить хама на место

Важно не поддаваться на провокации. Психолог Алёна Никольская рассказала, как правильно реагировать на хамство. Эксперт подчеркнула, что ни в коем случае не стоит отплачивать оппоненту его же монетой. Психолог рекомендует давать хаму неожиданную реакцию, которая выбьет его из колеи эффектом неожиданности. Ещё один вариант — перевод фокуса: «Почему ты так говоришь?»

«Внимательно слушайте, не перебивая, с вежливым интересом: «Очень интересно, продолжайте». Используйте вежливую благодарность: «Спасибо за комментарий», после чего продолжайте свои дела. Игнорируйте агрессию, реагируя с лёгким удивлением, словно наблюдаете за чем‑то незначительным», — посоветовала специалист.

Можно прямо указывать на скрытые мотивы, задавая открытые вопросы о целях собеседника. Так можно вывести хама на чистую воду, лишая его почвы для манипуляций.

