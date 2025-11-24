Скидки
Lifestyle Новости

Дерматологи назвали ускоряющий старение популярный продукт

Дерматологи назвали ускоряющий старение популярный продукт
Этот продукт ускоряет старение кожи
Один из самых популярных продуктов в мире может быть виновником преждевременного старения кожи. Речь идёт о сахаре, рассказал дерматолог Энтони Росси.

По словам эксперта, сахар запускает в организме опасные процессы. Он приводит к окислительному стрессу и хроническому слабовыраженному воспалению. Это, в свою очередь, ускоряет разрушение коллагена — белка, отвечающего за упругость кожи, и ослабляет её естественную защиту от ультрафиолета и загрязнений.

Результат такого воздействия хорошо заметен визуально. «В конечном итоге кожа теряет упругость и эластичность, становится тусклой, приобретает желтоватый оттенок, обвисает, а на лице появляются морщины, добавила дерматолог Элизабет Бахар Хаушманд.

