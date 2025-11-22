Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Терапевт назвал самый полезный тип ходьбы

Терапевт назвал самый полезный тип ходьбы
Терапевт назвал самый полезный тип ходьбы
Аудио-версия:
Комментарии

Это идеальный вид физической активности для суставов и сердца. Скандинавская ходьба с двумя палками является самым полезным видом ходьбы для здоровья, сообщил терапевт Джузеппе Арагона.

Ключевое преимущество этого вида активности — в вовлечении почти всех мышц тела. Как пояснил специалист, при скандинавской ходьбе работает до 90% мышц, в то время как при обычной — лишь около 50%. Это полезнее, чем просто делать 10 тыс. шагов в день, подчеркнул Арагона.

Эффективность такой ходьбы подтверждается и повышенными энергозатратами. По словам терапевта, она может увеличить расход энергии примерно на 20% по сравнению с обычной прогулкой в том же темпе.

Особенно этот вид активности рекомендован людям с проблемами суставов, а также тем, кто хочет улучшить осанку, походку или координацию. Кроме того, скандинавская ходьба идеально подходит для восстановления после травм и для тех, кто ищет эффективные тренировки на свежем воздухе без чрезмерных нагрузок.

Читайте также:
Врач назвал точное количество шагов в день для здоровья сердца и мозга

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android