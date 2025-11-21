Фонд «Пари и побеждай» запускает второй сезон новогоднего «Экспресса заботы»

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» во второй раз запустил «Экспресс заботы». В рамках новогоднего проекта помощь получат папы детей с инвалидностью и многодетные отцы.

В разных городах России состоятся благотворительные спортивные мероприятия. На каждом из них спортсмены и зрители смогут повлиять на объём помощи, которая будет направлена фондом в местные НКО.

Спортивная программа стартует 23 нобября матчем РПЛ в Нижнем Новгороде между «Пари НН» и «Зенитом». А в Минске «Амкал» проведёт матч за Суперкубок Медийной футбольной лиги с «ФК 10».

В честь наступающего 2026 года копилка помощи пополнится на 26 000 рублей за каждый удар в створ ворот, нанесённый в этих поединках. Средства будут направлены в фонды «Дари еду» и «НОНЦ» для помощи семьям. Также на игре «Пари НН» будет работать специальная новогодняя зона, где каждый папа-болельщик сможет загадать заветное желание и получить подарок.

В «Экспрессе заботы» уже приняли участие 10 фондов, в том числе «Обнаженные сердца», «Дети наши», «Дари еду» и другие. А все собранные средства поступят на поддержку оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Партнёрами проекта стали ФК «Пари НН», медиафутбольный клуб «Амкал», Лига PARI, баскетбольные «Пари НН» и «Уралмаш» и ХК «Торпедо».

«Спорт объединяет миллионы болельщиков, и чаще всего среди них — мужчины. Наш новогодний «Экспресс заботы» стал прекрасным поводом сказать папам, что мы видим их ежедневную работу и хотим подарить немного внимания и поддержки тем, кто особенно любит спорт и часто отдает все силы семье, оставаясь незамеченным», — отметила попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.