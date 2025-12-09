Аллерголог назвала безопасную суточную дозу мёда

Этот натуральный продукт требует осторожности и строгой дозировки. О том, кому, сколько и как можно употреблять мёд, рассказала врач-аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО» Ирина Эстрина в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, польза мёда обусловлена его составом: фруктоза, глюкоза, витамины (C, K, группы B), полифенолы и минералы. Благодаря этому он обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Для поддержки иммунитета достаточно двух столовых ложек в день.

Однако из-за большого количества быстроусвояемых углеводов мёд может быть нежелателен при сахарном диабете, ожирении и других метаболических нарушениях, подчеркнула Эстрина.

Истинная аллергия на мёд встречается нечасто, но её проявления индивидуальны. К ним относятся кожные реакции (крапивница), насморк, отёк Квинке, а в редких случаях — анафилактический шок. Возможны также кашель, расстройства пищеварения, головная боль и головокружение.

Врач обратила внимание на важный нюанс: разные сорта мёда могут вызывать разную реакцию из-за пыльцы конкретных растений. Один человек может спокойно есть гречишный мёд, но остро реагировать на липовый, объяснила аллерголог. Приступ может спровоцировать и простое превышение умеренной дозы.

Читайте также: Гастроэнтеролог предупредила об опасности мёда для иммунитета и фигуры

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.