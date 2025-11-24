Психолог рассказала, вредно ли спать со светом

Даже небольшая лампа может повлиять на качество сна. Психолог Лариса Верчинова рассказала, вредно ли спать при свете. По её словам, для полноценного ночного отдыха важно обеспечить темноту.

«Наш сон регулируется гормоном мелатонином, который вырабатывается только в темноте. Даже слабый свет, особенно синего спектра, снижает его уровень. Мозг воспринимает это как сигнал бодрствования», — сказала эксперт.

Верчинова уточнила, что утренний естественный свет полезен — он помогает проснуться и настраивает биологические часы. Но искусственный свет вечером и ночью — главный враг качественного сна.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Психолог назвал главные признаки низкой самооценки