Сомнолог рассказал, как правильно спать, чтобы не было болей в шее и спине

Сон — это целое искусство. Сомнолог Руслан Кутузов рассказал «Чемпионату» о том, как правильно спать. Особенно эти советы актуальны для тех, кто страдает из-за болей в шее, спине и пояснице. По словам эксперта, важно подобрать правильное положение для сна.

«Главное правило — позвоночник во сне должен сохранять физиологические изгибы. Если смотреть на тело сбоку, линия позвоночника должна повторять естественную S-форму. Если спереди — быть прямой, без боковых отклонений. Любой дисбаланс вызывает неравномерное распределение нагрузки на межпозвонковые диски, фасеточные суставы и мышцы, что по утрам проявляется чувством скованности или тянущей болью», — сказал Кутузов.

Оптимальный вариант матраса — средняя жёсткость с умеренной упругостью. Высота подушки должна соответствовать ширине плеча: шея должна быть продолжением позвоночника, без перегиба вверх или вниз. Лучше всего спать в помещении с температурой 18–21 °C и влажностью около 50–60%.

Дополнительно за 10-15 минут до сна полезно выполнить лёгкую растяжку — наклоны, круговые движения плечами, мягкое вытяжение позвоночника лёжа на спине. Вставать с кровати тоже нужно правильно – сначала повернуться на бок, опустить ноги вниз, опираясь на руки, медленно подняться.

