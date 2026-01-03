Врач назвал точную формулу для расчёта суточной нормы воды

Сколько воды нужно пить ежедневно, можно рассчитать по простой формуле. Рекомендуемая норма жидкости для взрослого человека составляет 30–35 мл на 1 кг массы тела. Об этом в разговоре с «Чемпионатом» сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Таким образом, для человека весом 70 кг оптимальный объём составит 2,1–2,5 литра в сутки. Специалист уточняет, что в этот объём включается не только чистая вода, но и жидкость, получаемая из пищи: супов, овощей и фруктов.

Неронов отметил, что в ряде ситуаций норму необходимо увеличивать. «При физической активности, жаркой погоде, лихорадке, диарее или приёме диуретиков — объём увеличивается на 0,5–1 литр», — пояснил гастроэнтеролог. В то же время при некоторых хронических заболеваниях, таких как почечная или сердечная недостаточность, количество жидкости должен корректировать лечащий врач.

Эксперт также предупредил, что полагаться на чувство жажды не стоит, так как оно сигнализирует уже о начавшемся обезвоживании. Лучше употреблять жидкость маленькими порциями равномерно в течение всего дня.

