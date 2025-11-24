Скидки
Психолог рассказала, какие фильмы не стоит смотреть во время еды

Психолог рассказала, какие фильмы не стоит смотреть во время еды
Что не стоит смотреть во время еды
Аудио-версия:
Некоторые жанры могут сильно притуплять вкус еды и при этом повышать объём съеденного. Кандидат психологических наук Хармехак Сингх из Ливерпульского университета рассказала, какие фильмы не стоит ставить на фон во время ужина и любого приёма пищи в принципе. Речь идёт об ужастиках.

Эксперт отметила, страх и другие негативные эмоции, которые вызывает страшное кино, влияют на то, как именно мы воспринимаем приятные вкусы. На передний план выходит стресс, а сигналы сытости значительно притупляются.

«Организм в такие моменты переключается на режим выживания, а не удовольствия. Гормоны стресса сужают внимание, восприятие вкуса отходит на второй план. Поэтому еда во время волнения может казаться почти безвкусной», — объяснила психолог.

