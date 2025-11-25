Гастроэнтеролог предупредила об опасности мёда для иммунитета и фигуры

Осенью многие россияне активно начинают употреблять мёд, веря в его чудодейственную силу для укрепления иммунитета и считая его полезной заменой сахару. Однако гастроэнтеролог и терапевт Ирина Губанова в разговоре с URA.RU предупреждает, что бесконтрольное употребление этого продукта может принести больше вреда, чем пользы.

Несмотря на наличие в мёде витаминов, антиоксидантов и минералов, он остаётся очень калорийным продуктом. Одна столовая ложка содержит около 64 ккал и 17 граммов сахара. Регулярное превышение этой нормы может привести к набору веса и нарушению обмена веществ.

Мёд часто воспринимается как «здоровая» альтернатива сахару, особенно среди тех, кто худеет. Но это заблуждение, подчёркивает врач. По её словам, калорийность мёда и сахара практически одинакова, а высокий гликемический индекс мёда провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови и быстрый возврат аппетита, что ведёт к перееданию.

Тем не менее мёд сохраняет статус ценного натурального продукта. Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает облегчить симптомы простуды и поддерживает пищеварение благодаря своему богатому составу.

Специалист рекомендует соблюдать умеренность. Безопасной нормой для взрослого человека считается около 50 граммов мёда в день (примерно две столовые ложки). Детям старше трёх лет можно давать не более одной чайной ложки. Мёд категорически запрещён детям до трёх лет из-за риска ботулизма, а также с осторожностью должен употребляться людьми с аллергией и диабетом.

