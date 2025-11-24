Скидки
Lifestyle Новости

Сомнологи назвали правила борьбы с внезапными пробуждениями посреди ночи

Сомнологи назвали правила борьбы с внезапными пробуждениями посреди ночи
Как бороться с ночными пробуждениями?
Аудио-версия:
Внезапные ночные пробуждения могут стать причиной бессонницы и серьёзно испортить качество отдыха. Врач-сомнолог Линдси Браунинг и специалист по сну Нил Стэнли назвали простые правила, которые помогут справиться с этой проблемой.

Главный совет — не заставлять себя уснуть. Если сон не приходит в течение 15-20 минут, лучше встать с кровати. Следует заняться чем-нибудь спокойным при неярком свете, например, почитать книгу или сложить бельё. Это поможет «перезагрузить» мозг и снять стресс, связанный с невозможностью уснуть, рекомендует Браунинг.

Эксперты единодушно предупреждают об одной из самых вредных привычек в такой ситуации — проверке времени. Подсчёт минут, оставшихся до будильника, лишь усиливает тревогу и беспокойство.

Не менее важно отложить в сторону смартфон. Просмотр ленты новостей или игры не только мешают расслабиться, но и воздействуют синим светом экрана, который подавляет выработку гормона сна мелатонина.

