Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нейрофизиолог рассказал, что делать, если не получается заснуть за полчаса

Нейрофизиолог рассказал, что делать, если не получается заснуть за полчаса
Что делать, если не получается заснуть за полчаса
Аудио-версия:
Комментарии

Это простой, но эффективный метод борьбы с бессонницей. Испанский нейрофизиолог Даниэл Бланес Жакар рассказал, что, если сон не приходит в течение 30 минут, не стоит оставаться в постели, так как это вызывает разочарование и только усугубляет проблему.

Специалист пояснил, что чувство разочарования активирует в организме гормоны, которые способствуют бодрствованию. Вместо того чтобы заставлять себя уснуть, он рекомендует встать с кровати и заняться чем-то спокойным и «непродуктивным» при тусклом жёлтом или оранжевом свете, пока не появится сонливость.

«Идеальное занятие — чтение как можно более скучной книги», — отметил Жакар. Он предупредил, что использование смартфона, просмотр телевизора или выполнение задач, требующих концентрации, напротив, отдаляют момент засыпания и могут усилить тревожность.

Читайте также:
Врач-сомнолог назвал самые опасные позы для сна

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android