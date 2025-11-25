Нейрофизиолог рассказал, что делать, если не получается заснуть за полчаса

Это простой, но эффективный метод борьбы с бессонницей. Испанский нейрофизиолог Даниэл Бланес Жакар рассказал, что, если сон не приходит в течение 30 минут, не стоит оставаться в постели, так как это вызывает разочарование и только усугубляет проблему.

Специалист пояснил, что чувство разочарования активирует в организме гормоны, которые способствуют бодрствованию. Вместо того чтобы заставлять себя уснуть, он рекомендует встать с кровати и заняться чем-то спокойным и «непродуктивным» при тусклом жёлтом или оранжевом свете, пока не появится сонливость.

«Идеальное занятие — чтение как можно более скучной книги», — отметил Жакар. Он предупредил, что использование смартфона, просмотр телевизора или выполнение задач, требующих концентрации, напротив, отдаляют момент засыпания и могут усилить тревожность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.