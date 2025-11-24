Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала главные причины переедания

Психолог назвала главные причины переедания
В чём причины переедания
Аудио-версия:
Комментарии

Таким образом психика посылает сигналы организму. Психолог Марина Склярова назвала основные причины переедания. По её словам, многие компенсируют едой то, что, по их мнению, недодала жизнь, или же переедают из-за отсутствия личного чувства меры.

«Еда, особенно в больших количествах, работает как успокоительное, притупляя сознание. Недаром младенец, когда ему страшно или одиноко, тянет в рот грудь, соску или палец, ведь он ещё не умеет выражать свои чувства с помощью слов. Прежде чем, подобно детской соске, в очередной раз тащить в свой рот еду, попробуйте понять — о чём вы молчите, в чём не признаётесь даже самим себе? Пока чувства не названы — еда так и будет их заглушать», — отметила эксперт.

Зачастую еда становится отражением стиля жизни достигатора: нужен не процесс, а лишь результат — никаких пауз, вкуса и желания «быть в моменте». Также переедание — компенсация «пресной» жизни, где хочется хотя бы на тарелке получить то, чего не хватает.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, почему шопинг становится зависимостью
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android