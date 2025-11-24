Психолог назвала главные причины переедания

Таким образом психика посылает сигналы организму. Психолог Марина Склярова назвала основные причины переедания. По её словам, многие компенсируют едой то, что, по их мнению, недодала жизнь, или же переедают из-за отсутствия личного чувства меры.

«Еда, особенно в больших количествах, работает как успокоительное, притупляя сознание. Недаром младенец, когда ему страшно или одиноко, тянет в рот грудь, соску или палец, ведь он ещё не умеет выражать свои чувства с помощью слов. Прежде чем, подобно детской соске, в очередной раз тащить в свой рот еду, попробуйте понять — о чём вы молчите, в чём не признаётесь даже самим себе? Пока чувства не названы — еда так и будет их заглушать», — отметила эксперт.

Зачастую еда становится отражением стиля жизни достигатора: нужен не процесс, а лишь результат — никаких пауз, вкуса и желания «быть в моменте». Также переедание — компенсация «пресной» жизни, где хочется хотя бы на тарелке получить то, чего не хватает.

