Эндокринолог назвала три главных правила для продления жизни

Секрет долголетия кроется не в чудо-таблетках, а в простых и регулярных действиях. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по антивозрастной медицине Анна Торосянц.

По словам врача, не существует научно доказанных препаратов, замедляющих старение. Основа долголетия — это образ жизни, питание и внимание к сигналам организма.

Эндокринолог выделила три ключевых направления:

Регулярные чекапы здоровья. Необходимо выявлять существующие и потенциальные патологии, вовремя посещать специалистов и избегать самолечения; Сбалансированное питание и контроль веса. Лишний вес и неправильное питание — прямая дорога к диабету, гормональным нарушениям и проблемам с суставами. Важно соблюдать питьевой режим, употребляя именно воду, и подобрать подходящую диету; Физическая активность и режим. Даже обычные прогулки на свежем воздухе и соблюдение баланса между трудом и отдыхом значительно улучшают качество жизни.

«Над генетикой и возрастом мы не властны, но в наших силах изменить ежедневные привычки», — заключила Торосянц.

