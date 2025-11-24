Эндокринолог назвала три главных правила для продления жизни

Секрет долголетия кроется не в чудо-таблетках, а в простых и регулярных действиях. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по антивозрастной медицине Анна Торосянц.
По словам врача, не существует научно доказанных препаратов, замедляющих старение. Основа долголетия — это образ жизни, питание и внимание к сигналам организма.
Эндокринолог выделила три ключевых направления:
- Регулярные чекапы здоровья. Необходимо выявлять существующие и потенциальные патологии, вовремя посещать специалистов и избегать самолечения;
- Сбалансированное питание и контроль веса. Лишний вес и неправильное питание — прямая дорога к диабету, гормональным нарушениям и проблемам с суставами. Важно соблюдать питьевой режим, употребляя именно воду, и подобрать подходящую диету;
- Физическая активность и режим. Даже обычные прогулки на свежем воздухе и соблюдение баланса между трудом и отдыхом значительно улучшают качество жизни.
«Над генетикой и возрастом мы не властны, но в наших силах изменить ежедневные привычки», — заключила Торосянц.
