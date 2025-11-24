Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Кардиолог назвала характерные симптомы надвигающегося инфаркта

Кардиолог назвала характерные симптомы надвигающегося инфаркта
Характерные симптомы надвигающегося инфаркта
Аудио-версия:
Комментарии

Важно обращать внимание на специфические ощущения, чтобы вовремя обратиться за помощью. Кардиолог Анастасия Малая перечислила ключевые симптомы, которые могут сигнализировать о надвигающемся инфаркте.

Главный признак — боль в груди. Пациенты описывают её по-разному: кто-то говорит о давлении или тяжести, другие — о жжении, сжатии или ощущении комка, пояснила врач. Боль часто локализуется в центре или слева и может отдавать в левую руку, спину, шею, челюсть или живот.

Особое внимание кардиолог уделила гендерным различиям. У мужчин чаще возникает резкая, выраженная боль из-за внезапной закупорки артерии. У женщин симптомы часто бывают стёртыми: слабость, тошнота, нехватка воздуха без сильной боли в груди.

К другим тревожным признакам относятся:

  • одышка даже при небольшой нагрузке;
  • дискомфорт в желудке, изжога, вздутие;
  • холодный пот;
  • внезапное головокружение;
  • чувство паники.

Врач подчеркнула, что при появлении любого из этих симптомов, особенно в комплексе, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Читайте также:
Кардиолог назвала скрытые причины холодных рук и ног

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android