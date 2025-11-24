Кардиолог назвала характерные симптомы надвигающегося инфаркта

Важно обращать внимание на специфические ощущения, чтобы вовремя обратиться за помощью. Кардиолог Анастасия Малая перечислила ключевые симптомы, которые могут сигнализировать о надвигающемся инфаркте.

Главный признак — боль в груди. Пациенты описывают её по-разному: кто-то говорит о давлении или тяжести, другие — о жжении, сжатии или ощущении комка, пояснила врач. Боль часто локализуется в центре или слева и может отдавать в левую руку, спину, шею, челюсть или живот.

Особое внимание кардиолог уделила гендерным различиям. У мужчин чаще возникает резкая, выраженная боль из-за внезапной закупорки артерии. У женщин симптомы часто бывают стёртыми: слабость, тошнота, нехватка воздуха без сильной боли в груди.

К другим тревожным признакам относятся:

одышка даже при небольшой нагрузке;

дискомфорт в желудке, изжога, вздутие;

холодный пот;

внезапное головокружение;

чувство паники.

Врач подчеркнула, что при появлении любого из этих симптомов, особенно в комплексе, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

