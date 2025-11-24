Скидки
Lifestyle

Диетолог рассказал, сколько салатов можно съесть на Новый год

Диетолог рассказал, сколько салатов можно съесть на Новый год
Сколько салатов можно съесть на Новый год
Чтобы избежать проблем с пищеварением в новогоднюю ночь, стоит ограничиться одним видом салата. Причём размер порции должен составлять не более 200—300 граммов, рассказал в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

По словам эксперта, сочетание за вечер нескольких салатов, например, «Селёдки под шубой», «Оливье» и фруктового, гарантированно приведёт к сильному несварению.

«Лучше всего выбрать один салат, порции в 200, максимум в 300 граммов, на вечер будет более чем достаточно. Это умеренно по калорийности, примерно 20% от суточной калорийности среднестатистического человека», — пояснил Поляков.

Диетолог также советует соблюдать логику в выборе блюд. Если вы начали с «Селёдки под шубой», то и горячее блюдо лучше выбрать из рыбы или морепродуктов, чтобы не перегружать пищеварительную систему смешанными продуктами.

