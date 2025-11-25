Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Стоматолог предупредила об опасности ночных перекусов

Стоматолог предупредила об опасности ночных перекусов
Врач предупредила об опасности ночных перекусов
Аудио-версия:
Комментарии

Регулярные ночные перекусы могут серьёзно навредить здоровью зубов. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Виктория Чередниченко.

Как объяснила эксперт, основная опасность заключается в том, что ночью в организме замедляются все процессы, включая выработку слюны, которая естественным образом очищает полость рта и нормализует кислотность после еды. Без достаточного количества слюны частицы пищи и сахар создают идеальную среду для размножения бактерий, разрушающих эмаль.

Врач рекомендует по возможности полностью отказаться от привычки есть ночью. Если это невозможно, следует выбирать продукты с низким содержанием сахара и избегать слишком твёрдой или контрастной по температуре пищи. После перекуса необходимо хотя бы прополоскать рот водой или ополаскивателем, чтобы смыть остатки еды. Регулярные визиты к стоматологу раз в 3-4 месяца также помогут минимизировать риски.

Читайте также:
Стоматолог объяснила, как облегчить рост зубов мудрости и когда бежать к врачу

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android