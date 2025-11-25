Стоматолог предупредила об опасности ночных перекусов

Регулярные ночные перекусы могут серьёзно навредить здоровью зубов. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Виктория Чередниченко.

Как объяснила эксперт, основная опасность заключается в том, что ночью в организме замедляются все процессы, включая выработку слюны, которая естественным образом очищает полость рта и нормализует кислотность после еды. Без достаточного количества слюны частицы пищи и сахар создают идеальную среду для размножения бактерий, разрушающих эмаль.

Врач рекомендует по возможности полностью отказаться от привычки есть ночью. Если это невозможно, следует выбирать продукты с низким содержанием сахара и избегать слишком твёрдой или контрастной по температуре пищи. После перекуса необходимо хотя бы прополоскать рот водой или ополаскивателем, чтобы смыть остатки еды. Регулярные визиты к стоматологу раз в 3-4 месяца также помогут минимизировать риски.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.