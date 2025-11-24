В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

В эти выходные в манеже НИУ МГСУ прошёл финальный старт сезона от команды Бегового сообщества. Всего на дорожку легкоатлетических соревнований «Скорость» вышло около 900 человек.

В течение двух дней они соревновались на коротких и средних дистанциях, а также в эстафетах. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы, департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации легкой атлетики.

Соревнования «Скорость» Фото: Беговое сообщество

Результаты первого соревновательного дня

60 м

Мужчины

Олег Головин — 6,94. Олег Потехин — 7,18. Тимур Хакимназаров — 7,28.

Женщины

Олеся Старчикова — 7,54. Полина Граудынь — 7,74. Елена Тырлова — 7,93.

400 м

Мужчины

Николай Дудин — 50,18 (рекорд соревнований). Сергей Чемагин — 50,80. Михаил Клец — 51,46.

Женщины

Александра Кочергина — 57,55 (рекорд соревнований). Мария Бульчук — 58,67. Анастасия Субботина — 1.00,81.

800 м

Мужчины

Михаил Колоколенков — 1.55,04 (рекорд соревнований). Сергей Лекомцев — 1.57,88. Максим Ликсаков — 1.57,89.

Женщины

Юлия Зубарева — 2.11,19 (рекорд соревнований). Елена Калашникова — 2.20,75. Елизавета Макаренко — 2.20,87.

Эстафета 4х200 м

Sprint Masters — 1.34,22. KORENOFF PRO Лучшие — 1.34,35. Восемьногосьминог — 1.34,84.

Соревнования «Скорость» Фото: Беговое сообщество

Результаты второго соревновательного дня

200 м

Мужчины

Валерий Кружков — 23,28. Олег Потехин — 23,31. Сергей Ермаков — 23,39.

Женщины

Екатерина Этина — 25,54. Ангелина Кутузова — 25,63. Мария Бульчук — 26,63.

1500 м

Мужчины

Кирилл Чернов — 3.56,91. Владимир Шаприцкий — 3.59,54. Максим Ликсаков — 4.04,29.

Женщины

Анастасия Микушева — 4.35,97. Елена Калашникова — 4.52,40. Елизавета Макаренко — 4.56,30.

Эстафета 200-400-600-800 м

Восемьногосьминог — 4.34,80 (рекорд соревнований). KORENNOFF PRO Stars — 4.37,03. ЦСКотики— 4.40,53.

