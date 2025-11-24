В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

В эти выходные в манеже НИУ МГСУ прошёл финальный старт сезона от команды Бегового сообщества. Всего на дорожку легкоатлетических соревнований «Скорость» вышло около 900 человек.
В течение двух дней они соревновались на коротких и средних дистанциях, а также в эстафетах. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы, департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации легкой атлетики.
Соревнования «Скорость»
Фото: Беговое сообщество
Результаты первого соревновательного дня
60 м
Мужчины
- Олег Головин — 6,94.
- Олег Потехин — 7,18.
- Тимур Хакимназаров — 7,28.
Женщины
- Олеся Старчикова — 7,54.
- Полина Граудынь — 7,74.
- Елена Тырлова — 7,93.
400 м
Мужчины
- Николай Дудин — 50,18 (рекорд соревнований).
- Сергей Чемагин — 50,80.
- Михаил Клец — 51,46.
Женщины
- Александра Кочергина — 57,55 (рекорд соревнований).
- Мария Бульчук — 58,67.
- Анастасия Субботина — 1.00,81.
800 м
Мужчины
- Михаил Колоколенков — 1.55,04 (рекорд соревнований).
- Сергей Лекомцев — 1.57,88.
- Максим Ликсаков — 1.57,89.
Женщины
- Юлия Зубарева — 2.11,19 (рекорд соревнований).
- Елена Калашникова — 2.20,75.
- Елизавета Макаренко — 2.20,87.
Эстафета 4х200 м
- Sprint Masters — 1.34,22.
- KORENOFF PRO Лучшие — 1.34,35.
- Восемьногосьминог — 1.34,84.
Соревнования «Скорость»
Фото: Беговое сообщество
Результаты второго соревновательного дня
200 м
Мужчины
- Валерий Кружков — 23,28.
- Олег Потехин — 23,31.
- Сергей Ермаков — 23,39.
Женщины
- Екатерина Этина — 25,54.
- Ангелина Кутузова — 25,63.
- Мария Бульчук — 26,63.
1500 м
Мужчины
- Кирилл Чернов — 3.56,91.
- Владимир Шаприцкий — 3.59,54.
- Максим Ликсаков — 4.04,29.
Женщины
- Анастасия Микушева — 4.35,97.
- Елена Калашникова — 4.52,40.
- Елизавета Макаренко — 4.56,30.
Эстафета 200-400-600-800 м
- Восемьногосьминог — 4.34,80 (рекорд соревнований).
- KORENNOFF PRO Stars — 4.37,03.
- ЦСКотики— 4.40,53.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.