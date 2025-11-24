Скидки
Главная Lifestyle Новости

В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

Соревнования «Скорость»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти выходные в манеже НИУ МГСУ прошёл финальный старт сезона от команды Бегового сообщества. Всего на дорожку легкоатлетических соревнований «Скорость» вышло около 900 человек.

В течение двух дней они соревновались на коротких и средних дистанциях, а также в эстафетах. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы, департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации легкой атлетики.

Соревнования «Скорость»

Соревнования «Скорость»

Фото: Беговое сообщество

Результаты первого соревновательного дня

60 м

Мужчины

  1. Олег Головин — 6,94.
  2. Олег Потехин — 7,18.
  3. Тимур Хакимназаров — 7,28.

Женщины

  1. Олеся Старчикова — 7,54.
  2. Полина Граудынь — 7,74.
  3. Елена Тырлова — 7,93.

400 м

Мужчины

  1. Николай Дудин — 50,18 (рекорд соревнований).
  2. Сергей Чемагин — 50,80.
  3. Михаил Клец — 51,46.

Женщины

  1. Александра Кочергина — 57,55 (рекорд соревнований).
  2. Мария Бульчук — 58,67.
  3. Анастасия Субботина — 1.00,81.

800 м

Мужчины

  1. Михаил Колоколенков — 1.55,04 (рекорд соревнований).
  2. Сергей Лекомцев — 1.57,88.
  3. Максим Ликсаков — 1.57,89.

Женщины

  1. Юлия Зубарева — 2.11,19 (рекорд соревнований).
  2. Елена Калашникова — 2.20,75.
  3. Елизавета Макаренко — 2.20,87.

Эстафета 4х200 м

  1. Sprint Masters — 1.34,22.
  2. KORENOFF PRO Лучшие — 1.34,35.
  3. Восемьногосьминог — 1.34,84.
Соревнования «Скорость»

Соревнования «Скорость»

Фото: Беговое сообщество

Результаты второго соревновательного дня

200 м

Мужчины

  1. Валерий Кружков — 23,28.
  2. Олег Потехин — 23,31.
  3. Сергей Ермаков — 23,39.

Женщины

  1. Екатерина Этина — 25,54.
  2. Ангелина Кутузова — 25,63.
  3. Мария Бульчук — 26,63.

1500 м

Мужчины

  1. Кирилл Чернов — 3.56,91.
  2. Владимир Шаприцкий — 3.59,54.
  3. Максим Ликсаков — 4.04,29.

Женщины

  1. Анастасия Микушева — 4.35,97.
  2. Елена Калашникова — 4.52,40.
  3. Елизавета Макаренко — 4.56,30.

Эстафета 200-400-600-800 м

  1. Восемьногосьминог — 4.34,80 (рекорд соревнований).
  2. KORENNOFF PRO Stars — 4.37,03.
  3. ЦСКотики— 4.40,53.

