Синоптики рассказали о погоде в Москве и Петербурге в декабре

Декабрь 2025 года в двух столицах будет теплее климатической нормы, но с резкими перепадами температур. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала ведущий специалист прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк.

По данным метеоролога, среднемесячная температура превысит норму на 1-3 градуса. Для Петербурга это означает показатели в районе от -1,5 до +0,5 °C при норме -2,5 °C, для Москвы — от -3,4 до -1,4 °C при норме -4,4 °C.

Ключевой особенностью первого месяца зимы станет нестабильность погоды. Ослабление полярного вихря приведёт к быстрым и частым изменениям погоды от плюса к минусу и наоборот, пояснила Дублюк. Таким образом, периоды оттепели с дождём будут сменяться резким похолоданием до -10 °C.

Что касается осадков, то их месячное количество будет в пределах или немного выше нормы. Из-за частых оттепелей они будут преимущественно смешанными — мокрый снег, дождь со снегом. Устойчивого снежного покрова в течение большей части месяца метеорологи не прогнозируют.

