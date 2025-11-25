Скидки
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть гематоген

Гематоген, воспринимаемый многими как полезное лакомство, может представлять опасность для определённых групп людей. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» нутрициолог Лана Леонова.

Хотя гематоген изначально создавался для восполнения дефицита железа и поддержания уровня гемоглобина, его современные версии значительно отличаются от оригинала. Изначально гематоген делался из бычьей крови, поясняет эксперт. Сегодня основные компоненты включают сывороточные белки, соли железа, сахар или патоку, а также ароматизаторы.

Специалист выделила основные противопоказания к употреблению гематогена:

  • гемохроматоз и другие нарушения обмена железа;
  • при повышенной свёртываемости крови или тромбофилии;
  • при аллергии на молочные продукты или другие компоненты;
  • возраст до трёх лет.
К возможным побочным эффектам при чрезмерном употреблении относятся запоры или диарея, тошнота, боли в желудке, аллергические реакции. Эксперт также отмечает, что многие современные производители снижают долю альбумина, заменяя его вкусовыми добавками, что лишает продукт питательной ценности.

Для безопасного употребления взрослым рекомендуется не более 30-50 г продукта в сутки, детям — от 10 до 25 г в зависимости от возраста и веса.

