Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Начались продажи спортивных слотов на все дистанции фестиваля ULTRA100 — 2026

Начались продажи спортивных слотов на все дистанции фестиваля ULTRA100 — 2026
Фестиваль ULTRA 100 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Событие пройдёт в Волгоградской области в арт-парке Волжский 15 и 16 августа. Старт продаж спортивных слотов и гостевых билетов на ULTRA100 2026 открыт.

Масштабный фестиваль возвращается, чтобы вновь объединить спорт, музыку, искусство и тех, кто живёт на пределе своих возможностей.

Фестиваль ULTRA 100 2026

Фестиваль ULTRA 100 2026

Фото: Пресс-служба фестиваля ULTRA 100 2026

Доступные спортивные слоты

  • «Росток» — 500 м (без лимита), 3–8 лет
  • «Тропа» — 1,5 км (без лимита), от 9 лет
  • «Пыль» — 5 км (лимит 1 час), от 12 лет
  • «Пыль. Ночь» — 5 км (лимит 1 час), от 14 лет
  • «Песок» — 10 км (лимит 1,5 часа), от 12 лет
  • «Песок. Ночь» — 10 км (лимит 2 часа), от 14 лет
  • «Полынь» — 20 км (лимит 4 часа), от 16 лет
  • Каникросс — 500 м
  • Забег с жёнами — 200 м, от 18 лет

Количество мест ограничено. Стоимость участия будет повышаться по мере приближения фестиваля. Также в продаже есть гостевые билеты. Они открывают доступ ко всем зонам активностей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android