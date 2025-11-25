Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Начались продажи спортивных слотов на все дистанции фестиваля ULTRA100 — 2026

Событие пройдёт в Волгоградской области в арт-парке Волжский 15 и 16 августа. Старт продаж спортивных слотов и гостевых билетов на ULTRA100 2026 открыт.

Масштабный фестиваль возвращается, чтобы вновь объединить спорт, музыку, искусство и тех, кто живёт на пределе своих возможностей.

Фестиваль ULTRA 100 2026 Фото: Пресс-служба фестиваля ULTRA 100 2026

Доступные спортивные слоты

«Росток» — 500 м (без лимита), 3–8 лет

«Тропа» — 1,5 км (без лимита), от 9 лет

«Пыль» — 5 км (лимит 1 час), от 12 лет

«Пыль. Ночь» — 5 км (лимит 1 час), от 14 лет

«Песок» — 10 км (лимит 1,5 часа), от 12 лет

«Песок. Ночь» — 10 км (лимит 2 часа), от 14 лет

«Полынь» — 20 км (лимит 4 часа), от 16 лет

Каникросс — 500 м

Забег с жёнами — 200 м, от 18 лет

Количество мест ограничено. Стоимость участия будет повышаться по мере приближения фестиваля. Также в продаже есть гостевые билеты. Они открывают доступ ко всем зонам активностей.

