Главная Lifestyle Новости

Эндокринолог объяснила, почему нельзя есть много орехов

Эндокринолог объяснила, почему нельзя есть много орехов
Почему нельзя есть много орехов
Комментарии

Суточная порция в 30 г считается оптимальной для здоровья. Почему не стоит превышать эту норму, в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Светлана Шокур.

Несмотря на всю свою пользу, орехи являются очень калорийным продуктом из-за высокого содержания жиров. Превышение рекомендуемой порции может легко привести к профициту калорий и прибавке в весе даже при полезном рационе.

Ещё одна причина — большое количество клетчатки. Значительная порция орехов, съеденная за раз, создаёт серьёзную нагрузку на пищеварительную систему. Это может вызвать тяжесть в желудке, дискомфорт и даже спровоцировать аллергию у предрасположенных людей.

Комментарии
