Психолог рассказала, как справиться с предновогодним стрессом

Нельзя пускать всё на самотёк. Психолог Елена Шпагина рассказала, как справиться с предновогодним стрессом. По её словам, короткий световой день и приближение конца года запускают в нас механизм подведения предварительных итогов.

На этом фоне многие сталкиваются с классическим когнитивным искажением, когда наш мозг склонен сравнивать свои «закулисные» будни с версией жизни других людей в социальных сетях. Тогда активируется «синдром самозванца».

«Вместо того чтобы пытаться совершить рывок за оставшиеся недели и усугубить стресс, я рекомендую сместить акцент на достижимые микро-цели. Поставьте перед собой задачи, которые можно выполнить за день или неделю», — посоветовала Шпагина.

Подвести итоги года психолог предлагает с помощью упражнения. Возьмите блокнот и разделите лист на три колонки. В первую выпишите все значимые, с вашей точки зрения, профессиональные и личные события (в том числе негативные). Во вторую колонку запишите всё, за что можете сказать себе «спасибо». Третья колонка – «Уроки и инсайты». Подумайте, что вы поняли о себе, о других, о работе.

