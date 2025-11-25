Гарвардские эксперты назвали скрытые признаки недостатка сна

Эти симптомы не всегда связывают с недосыпом, однако их появление — серьёзный повод пересмотреть свой режим отдыха. Специалисты Гарвардского университета перечислили неочевидные признаки, которые могут указывать на хронический недостаток сна.

Эксперты разделили тревожные сигналы на несколько групп. Со стороны обмена веществ и пищевого поведения на дефицит сна могут указывать повышенный аппетит и непреодолимая тяга к калорийной и нездоровой пище.

Эмоциональное состояние также служит индикатором: о нехватке ночного отдыха говорят резкие перепады настроения, повышенная раздражительность, немотивированная подавленность и общая эмоциональная нестабильность.

Когнитивные функции тоже страдают. Тревожными звоночками являются трудности с концентрацией внимания, неспособность вспомнить сны и, что особенно характерно, чувство усталости и разбитости сразу после пробуждения.

Не остаётся в стороне и внешний вид. Тёмные круги и припухлости под глазами, а также тусклый цвет кожи — всё это может быть внешним проявлением недосыпа.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.