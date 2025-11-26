Скидки
Lifestyle

Психолог рассказала, как не потерять себя в период новогодних праздников

Психолог рассказала, как не потерять себя в период новогодних праздников
Важно не брать на свои плечи слишком много. Психолог Вероника Селезнёва рассказала, как не потерять себя в праздничной суете. Она посоветовала не рисовать в голове идеальную картинку и не возлагать на себя неподъёмную ответственность за то, как пройдут каникулы.

Главная ошибка многих заключается в попытке угодить всем и любой ценой избежать конфликтов. Это чревато разрушением самооценки.

«В праздничный период люди чаще всего теряют опору, потому что пытаются отыграть идеальный сценарий. Но стойкость приходит не от идеальности, а от способности заметить свои чувства и признать их без стыда», — сказала эксперт.

