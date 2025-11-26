Скидки
Эксперт объяснила, почему нам часто сложно принять решение

Комментарии

Часто нам не хватает опыта и знаний. Профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы бизнеса Наталья Лебедева объяснила, почему мы сталкиваемся со сложностями в принятии решений.

Оказывается, часто мы проживаем какую-то ситуацию впервые. Из-за отсутствия опыта и знаний, которые помогли бы её преодолеть, человек теряется и начинает сомневаться в том, как лучше поступить.

«Сложно принимать решения, потому что у нас появилась свобода выбора. Есть решения, которые связаны с угрозой жизни и смерти, и там всё немного проще. Это бессознательная наша реакция. Это фактически те ситуации жизненные, где организм умеет справляться и мобилизовать себя. Но как только ситуация не связана с вопросом жизни и смерти, то ты должен сам думать и анализировать. Понятно, что мы учимся в течение жизни. Мы делаем какие-то выводы из предыдущего опыта. И тяжелее, конечно, ситуации, когда у вас не было предыдущего опыта», — сказала эксперт.

Комментарии
