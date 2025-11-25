Исследование показало неожиданную пользу смартфонов для мозга пожилых людей

Стереотип о том, что технологии негативно влияют на мозг, пересмотрен. Масштабный метаанализ 57 исследований, опубликованный в журнале Nature Human Behaviour, показал, что использование цифровых устройств может снизить риск когнитивных нарушений у людей старше 50 лет.

Учёные обнаружили, что у активных пользователей компьютеров, смартфонов и интернета на 58% снижается риск развития деменции и лёгких когнитивных нарушений.

«Мы увидели, что у пожилых людей, которые взаимодействуют с технологиями, в целом реже диагностируются деменция, лёгкие когнитивные нарушения, и они показывают более высокие результаты по когнитивным показателям», — сообщил ведущий автор работы, Джаред Бендж из Техасского университета в Остине.

Учёные выделили три основных принципа, благодаря которым технологии приносят пользу мозгу.

Сложность. Освоение новых программ, решение технических проблем и активный поиск информации в интернете служат отличной «гимнастикой» для мозга. В отличие от пассивного просмотра телевизора, который, как показало другое исследование, повышает риск деменции, интерактивная работа с цифровыми устройствами создаёт необходимую когнитивную нагрузку. Связь. Технологии помогают бороться с одиночеством и социальной изоляцией — ключевыми факторами риска развития деменции. Общение через видеозвонки, мессенджеры и электронную почту поддерживает социальную активность, что особенно важно для тех, кто живёт один. Компенсаторное поведение. Смартфоны и компьютеры берут на себя часть рутинных задач (напоминания, навигация), позволяя мозгу сосредоточиться на более сложных и полезных для него видах деятельности.

При этом эксперты подчёркивают важность баланса. Чрезмерное использование технологий в ущерб физической активности и живому общению может нивелировать положительный эффект.

Читайте также: Невролог назвала простой способ оценить возраст мозга в домашних условиях

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.