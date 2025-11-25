Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала самый милый метод борьбы со стрессом

Психолог назвала самый милый метод борьбы со стрессом
Как бороться со стрессом
Аудио-версия:
Комментарии

Это один из лучших способов поднять себе настроение. Психолог Мария Аганина назвала самый милый метод борьбы со стрессом. Речь идёт о просмотре роликов с животными.

Аганина объяснила, что видео с котиками и другими питомцами помогают бороться с высоким уровнем кортизола. Такой контент вызывает улыбку и запускает выработку эндорфина, гормона удовольствия. При этом важно знать меру и не погружаться с головой в бесконечный скроллинг ленты.

«Это действительно хороший способ сделать паузу в напряжённый день, но помните, что во всём должна быть мера, даже с видео с котиками», — подчеркнула эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, как животные помогают справляться со стрессом
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android