Врач назвал позу для сна, которая может ускорить старение

Она может иметь неожиданные негативные последствия для внешности. Врач скорой помощи Джо Уиттингтон предупредил, что сон на боку способствует преждевременному старению кожи и появлению асимметрии лица.

Специалист объяснил, что постоянное давление и трение лица о подушку приводит к образованию стойких морщин. «Постоянное давление и трение о подушку ночь за ночью не просто сдавливают кожу, а приводят к образованию складок и заломов в одних и тех же местах. Поэтому у тех, кто спит на боку, часто появляются вертикальные морщины, которые не исчезают к утру», — отметил Уиттингтон.

Для тех, кто хочет сохранить молодость кожи, доктор дал две рекомендации. Во-первых, по возможности старайтесь спать на спине — это снимает нагрузку с лица и помогает уменьшить утренние отёки. Во-вторых, стоит заменить хлопковую наволочку на шёлковую или сатиновую. Более гладкая текстура этих материалов создаёт меньше трения и помогает предотвратить образование морщин во время сна.

