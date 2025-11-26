Эксперт рассказала, как выбрать безопасные готовые блюда в супермаркете

Регулярные новости об отравлениях готовой едой из торговых сетей заставляют задуматься о правилах безопасности. Как минимизировать риски при покупке кулинарии в магазинах, рассказала эксперт по продуктам питания Ольга Анищенкова.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение продуктам в герметичной упаковке — пластиковых контейнерах, запаянных плёнкой, так как они лучше защищают от внешних воздействий. Перед покупкой необходимо тщательно осмотреть упаковку: вздутая плёнка, конденсат внутри, вмятины или проколы являются тревожными сигналами и могут указывать на порчу продукта.

«Также обращайте внимание на то, чтобы на упаковке была вся информация о производителе, сроках годности, составе. Если подобные данные отсутствуют, закрашены или нанесены некачественной печатью, то с высокой вероятностью перед вами некачественный продукт или вовсе фальсификат», — подчеркнула Анищенкова.

Эксперт советует не соблазняться акциями для продуктов с истекающим сроком годности. Такие блюда могли уже начать портиться, а процесс лишь ускорится по дороге домой. Безопасным считается запас срока годности в два-четыре дня.

Особое внимание стоит уделить условиям хранения. Готовые блюда должны находиться в охлаждаемых витринах при температуре от +2 до +6 °C. Покупать еду стоит только в тех отделах, где поддерживается чистота, а продавцы используют перчатки и инструменты для фасовки.

Наибольшему риску, по словам эксперта, подвержены блюда с сырой рыбой, такие как суши и онигири, а также салаты с майонезной заправкой. Признаками порчи могут быть кисловатый запах, жёсткий рис или влажные нори.

