Участники смогут попробовать свои силы как на конкретных дистанциях, так и в шестичасовом беге без остановки. Марафон Bitsa Run пройдёт в Москве 29 ноября. Локация — конный клуб «Прованс».

Организаторы подготовили для участников большое количество дистанций на выбор. Спортсменам предлагается попробовать себя на маршрутах на 500 м, 1 км, 1 милю (1,609 км), 2 км, 3 км, 2 мили (3,218 км), 5 км, 10 км, 15 км, 21,1 км, 30 км, 42,2 км и 50 км. Ещё одна опция — бег без остановки в течение шести часов.

Участникам выдадут стартовый пакет с ручным хронометражом. На протяжении дистанций будут размещены пункты поддержки с питанием и напитками. Медаль финишёра вручат спортсменам на дистанциях от 5 км и более. Остальные участники получат диплом финишёра.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.