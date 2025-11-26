Скидки
Забег «Погоня за лисой» пройдёт в Красноярске 29 ноября

Участников ждут старты в формате догонялок. Забег «Погоня за лисой» пройдёт в Красноярске 29 ноября. Локация — остров Татышев. Спортсменам предстоит догонять убегающих «лис» в темноте. Сначала выпускают «лис», а за ними стартуют все «охотники».

«Лис» будут выбирать по рейтингу предыдущих достижений, зафиксированному в социальной сети. Участник и участница с наивысшим рейтингом на момент закрытия онлайн регистрации становятся «лисами» на соответствующей дистанции.

Спортсмены смогут попробовать свои силы на двух дистанциях на выбор. Организаторы подготовили маршруты на 8 и 15 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами!

