Участников ждут старты в формате догонялок. Забег «Погоня за лисой» пройдёт в Красноярске 29 ноября. Локация — остров Татышев. Спортсменам предстоит догонять убегающих «лис» в темноте. Сначала выпускают «лис», а за ними стартуют все «охотники».

«Лис» будут выбирать по рейтингу предыдущих достижений, зафиксированному в социальной сети. Участник и участница с наивысшим рейтингом на момент закрытия онлайн регистрации становятся «лисами» на соответствующей дистанции.

Спортсмены смогут попробовать свои силы на двух дистанциях на выбор. Организаторы подготовили маршруты на 8 и 15 км.

