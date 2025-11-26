Скидки
Lifestyle Новости

Названо лучшее время для ужина зимой

Комментарии

С наступлением зимы специалисты рекомендуют пересмотреть не только гардероб, но и время вечернего приёма пищи. Как объяснила Кэтрин Нортон, доцент кафедры спорта и лечебного питания Университета Лимерика, ранний ужин помогает поддержать циркадные ритмы организма и улучшить метаболизм.

По словам эксперта, идеальное время — между 17:30 и 19:00, или как минимум за два-три часа до сна. Согласование времени приёма пищи с естественными ритмами вашего организма может помочь стабилизировать энергию, настроение и сон, отметила Нортон в своей статье для The Conversation.

Научные исследования подтверждают важность времени для приёма пищи. В ходе одного эксперимента выяснилось, что у людей, ужинавших в 22:00, уровень сахара в крови был на 20% выше, а сжигание жира — на 10% ниже по сравнению с теми, кто ел в 18:00.

Масштабный обзор 29 исследований показал, что ранний приём пищи способствуют потере веса и улучшению метаболических показателей: снижению артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина.

